Ukraine-Hilfe in Uetersen : Europaschule LMG: Gymnasiasten laden zu Benefiz-Flohmarkt ein

Die Ludwig-Meyn-Schule lädt für den 19. März zu einem Flohmarkt zugunsten der vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine ein. Auch jüngere Schülern können sich so, ihrem Wunsch entsprechend, engagieren.

Uetersen | Betroffenheit über den Krieg in Europa ist derzeit überall spürbar, aber auch Solidarität mit den Menschen, die unter den militärischen Auseinandersetzungen in der Ukraine derzeit so sehr leiden. Im gesamten Land und somit auch in Uetersen ist eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst worden. Und auch innerhalb der Schülerschaft sei ein starkes Bedür...

