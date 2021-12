Lichterfahrt durch Uetersen : Für die Kinder: Autokorso kreuz und quer durch die Rosenstadt

Eltern aus Uetersen und Umgebung wollten insbesondere Kindern eine Freude bereiten. Coronagerecht. Sie organisierten einen Autokorso. Alle Fahrzeuge waren mit bunten Lichtern bestückt.

Uetersen | Das war eine glanzvolle Vorstellung am Sonnabend (11. Dezember) in Uetersen. Mehrere Eltern hatten sich über eine Facebook-Gruppe zusammengefunden, um eine Lichterfahrt durch Uetersen zu organisieren. Insbesondere sollte Kindern ein Lächeln auf die Lippen gezaubert werden. Kindern, denen aufgrund der Corona-Einschränkungen derzeit so viel entgeht. Und...

