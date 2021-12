Wunschbaum am Seniorenheim : Aktion in Uetersen: So werden Kinderwünsche zu Weihnachten erfüllt

Am Senioren- und Pflegeheim Haus am Rosarium in Uetersen steht eine Tanne. Es ist ein Wünschebaum. Kinder bedürftiger Familien haben Wunschzettel in die Zweige gehängt. Jeder kann helfen, die Kinder glücklich zu machen.

Uetersen | Der Wünschebaum ist aufgestellt worden. Direkt am Eingangsbereich des Senioren- und Pflegeheims Haus am Rosarium in Uetersen steht die Tanne. In ihren Zweigen hängen kleine Zettel, darauf zu lesen sind Wünsche von Kindern. Von Kindern, die zu Weihnachten oft leer ausgehen, deren Eltern sich Geschenke nicht leisten können. Hier möchte das Seniorenheim ...

