Erwerbslose in Beschäftigung : So funktioniert die Kreativwerkstatt in Uetersen

An jedem Werktag öffnen sich an der Straße Großen Sand für Erwerbslose die Türen der Arbeitsgelegenheit Kreativwerkstatt. Sie finden dort in Absprache mit dem Jobcenter eine sinnvolle Beschäftigung im kreativen Bereich.

Uetersen | Das Werkeln und den Zusammenhalt in der Arbeitsgelegenheit (AGH) Kreativwerkstatt möchte Wolfgang Münster nicht mehr missen. Seit zwei Jahren kommt er jeden Morgen aus Moorrege an den Uetersener Großen Sand. Dort hat die Hamburger Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) in den Räumen eines ehemaligen Geschäfts ihre AGH Kreativwerkstatt eingerichtet,...

