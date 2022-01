Tornesch : Ausstellung in Schaufenstern: Friedrichstraße wird zur Kunstmeile

17 Tornescher Künstler stellen eine Woche lang in den Schaufenstern der Geschäfte in der Friedrichstraße ihre Werke aus. Die Aktion soll Kunstschaffende in Tornesch gerade in Pandemie-Zeiten sichtbarer machen.

Tornesch | Das Pop-up Büro der Tornescher Grünen, das den Namen „GRÜNERraum“ trägt, wird in der Woche vom 17. bis 23. Januar zum „KULTURraum“. In der Ausstellung „Zusammenhalt“ werden Arbeiten von 17 Tornescher Künstlern gezeigt. Außerdem wird die Friedrichsstraße zur Kunstmeile, denn in den Schaufenstern der Geschäfte sind Kunstwerke ausgestellt. Künstler st...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.