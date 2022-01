Freizeit, Beratung und Hilfen : Neuauflage des Familienkompass der Stadt Uetersen erhältlich

Druckfrisch liegt er vor, der Familienkompass für die Rosenstadt. In dritter Auflage ist er vom Lokalen Bündnis für Familie in Uetersen herausgegeben worden. Die Broschüre ist kostenlos zu haben.

Uetersen | Wo finde ich was in Uetersen? Antworten darauf finden sich im Familienkompass der Stadt Uetersen, der jetzt in dritter Auflage erschienen ist. Erarbeitet wurde er von Mitgliedern des Lokalen Bündnisses für Familie in Uetersen. Die dabei ehrenamtlich Wirkenden benötigten etwa ein halbes Jahr, um alle Daten zusammenzutragen und die Broschüre fertigzuste...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.