Frauenfußball-Oberligist : Dank Lina Dörrie: Union Tornesch gewinnt erstes und einziges Testspiel

Tornesch | Rund 40 Kilometer legte Bernd Ruhser am Sonntag (30. Januar) mit seinem E-Fahrrad zurück. „Die Oberschenkel brannten danach etwas“, gab der 65-Jährige zu, nachdem er vom heimischen Elmshorn nach Kollmar und dort an der Elbe gefahren war – zumal Sturmtief Nadia „für reichlich Gegenwind sorgte“. Wie viele Kilometer seine Fußballerinnen des FC Union Tornesch (Oberliga Hamburg) am Freitagabend (28. Januar) zurücklegten, ist nicht bekannt. Sicher ist, dass sie ein Tor mehr als der SV Neuenbrook/Rethwisch (Oberliga Schleswig-Holstein) schossen, was in ihrem ersten und vor dem Rückrunden-Start auch einzigen Testspiel einen 1:0 (0:0)-Sieg ergab. Dieske mit gutem Debüt „Wir haben eine gute Leistung gezeigt, die Partie dominiert und verdient gewonnen“, urteilte Ruhser, der schon in der dritten Minute jubeln konnte: Lina Dörrie lief nach einem langen Pass von rechts alleine auf Gäste-Keeperin Svenja Schmidt zu und traf. Neben Emelie Dieske (Neuzugang vom Moorreger SV/Landesliga) attestierte Ruhser auch zwei B-Juniorinnen, die er erstmals einwechselte, ein gutes Debüt. Auch interessant: Union Tornesch holt im letzten Spiel vor der Winterpause ein 3:3 beim SC Victoria Bei weiteren guten Union-Chancen scheiterten Dörrie und Kim Kramer, die ihre Verletzung auskuriert hat, an Franziska Kielack. Die Ex-Tornescherin hütete unter dem strengen Blick ihres Vaters Claus-Dieter Köhler (SV Rugenbergen), der als Schiedsrichter fungierte, im zweiten Durchgang das SVNR-Gehäuse. Für Ruhser war es auch insofern ein besonderer Sieg, als dass er 2013 beim VfR Horst als Coach von Lars Lühmann, dem jetzigen Übungsleiter der Frauen von Neuenbrook/Rethwisch, abgelöst worden war. Wir hätten gerne noch mehr Testspiele absolviert, aber leider scheuen sich viele klassentiefere Teams, gegen einen Oberligisten anzutreten. „Wir hätten gerne noch mehr Testspiele absolviert“, so Ruhser, der bei zahlreichen Telefonaten mit Trainerkollegen aber feststellen musste, „dass sich viele klassentiefere Teams scheuen, gegen einen Oberligisten anzutreten“. Am kommenden Sonntag (6. Februar) kämpfen die Union-Kickerinnen um 15 Uhr gegen den Harburger TB erstmals im neuen Jahr wieder um Punkte. Wenn Ruhser die zwölf Kilometer nach Tornesch auch mit dem Fahrrad zurücklegen möchte, müsste er früh aufstehen, weil um 11 Uhr in der Torneum-Gastronomie ein gemeinsames Frühstück geplant ist. ...

