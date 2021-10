Erste Hilfe richtig anwenden : Förderverein der Moorreger Wehr organisiert Erste-Hilfe-Kursus

In Zusammenarbeit mit der DLRG-Ortsgruppe Region Uetersen bietet der Förderverein der Feuerwehr Moorrege am Sonnabend (23. Oktober) einen Erste-Hilfe-Kursus an. Er richtet sich an Mitglieder und Nichtmitglieder der Wehr.

Moorrege | Im neu eingerichteten Schulungsraum der Feuerwache Moorrege an der Wedeler Chaussee 67 in Moorrege werden Mitglieder der DLRG-Ortsgruppe Region Uetersen Interessierte in Erster Hilfe unterrichten. Der Kursus am Sonnabend (23. Oktober) findet von 9 bis 18 Uhr statt. Fördervereinsmitglieder zahlen 10 Euro, Nichtmitglieder 35 Euro Feuerwehrmitglied...

