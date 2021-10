4000 Euro für Schulungsraum : Förderverein der Feuerwehr Moorrege überreicht Spendenscheck

Mit einer Spende in Höhe von 4000 Euro unterstützt der Förderverein der Feuerwehr Moorrege die Modernisierung des Schulungsraums der Feuerwache. Das Geld fließt in die Anschaffung von Mobiliar und die EDV-Ausstattung.

Moorrege | Im Außenbereich der Wache der Moorreger Feuerwehr und im in die Jahre gekommenen Schulungsraum erfolgten in den vergangenen Monaten Modernisierungsmaßnahmen, die nun der Förderverein der Feuerwehr mit einer Spende unterstützt hat. Spende in Höhe von 4000 Euro Auf der Jahresversammlung der Feuerwehr überreichte Sabine Darpe, Vorstandsmitglied des...

