Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge : Bald Notunterkunft? Neue Bestimmung fürs alte Amtshaus in Moorrege

Wie im gesamten Kreis Pinneberg wird in Moorrege derzeit ein Netzwerk an Hilfen für Ukraine-Flüchtlinge aufgebaut. Das nun leerstehende Amtshaus wird zur Kleiderkammer und könnte eine noch wichtigere Rolle spielen.

Moorrege | Kaum steht das Amtshaus in Moorrege nach dem Auszug der Amtsverwaltung Geest und Marsch Südholstein (Gums) leer, hat das traditionsreiche Gebäude einen neuen Verwendungszweck – zumindest vorübergehend. Dort wird eine Kleiderkammer eingerichtet, um die in der Region untergebrachten Flüchtlinge aus der Ukraine zu unterstützen. Und auch als Unterkunft is...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.