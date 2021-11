Autor aus dem Kreis Pinneberg : Florian Knöppler stellt „Kronsnest“ in Uetersens Stadtbücherei vor

Der Autor ist am Mittwoch (17. November) zu Gast in der Stadtbücherei Uetersen. Dort liest er aus seinem ersten Roman, der in Neuendorf spielt. Es gilt die 3G-Regel.

Uetersen | Florian Knöppler lebt mit seiner Familie auf einem Hof in Schleswig-Holstein. Der 55-Jährige ist studierter Romanist, Germanist und Philosoph. Im Anschluss an seine Ausbildung zum Redakteur arbeitete er fürs Radio, Fernsehen und als Zeitungsreporter. Als solcher widmete er sich insbesondere Menschen mit besonderen Lebenswegen. Auch sein erster Roman „...

