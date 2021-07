An der Klosterkoppel : Floh- und Hobbykunstmarkt am 1. August bei Uetersener Kleingärtnern

Auf der Uetersener Kleingartenanlage An der Klosterkoppel wird am Sonntag (1. August) zum Floh- und Hobbykunstmarkt mit Cafeteria eingeladen. Die Kleingartenfreunde erwarten Besucher in der Zeit von 11 bis 16 Uhr.

Uetersen | Monika Schubert und Andrea Zehm sind passionierte Kleingärtnerinnen. Sie finden nicht nur Entspannung und Freude an der Gartenarbeit, ihnen liegt auch der gute Kontakt zu den anderen Kleingärtnern in der Uetersener Anlage An der Klosterkoppel am Herzen. Nach der langen Zeit des coronabedingten Abstandhaltens und nur Zuwinkens über den Gartenzaun wolle...

