Naturschutzarbeit in Uetersen : Zu Gast bei der Tagesmutter: Nabu erklärt Kindern die Welt der Fledermäuse

Der Funke des Naturschutzes sollte so früh wie möglich entflammen können. Dieser Devise folgend, hatte der Nabu Uetersen jüngst eine Tagesmutter besucht und den dort anwesenden Kindern das Leben der Fledermäuse erklärt.

Uetersen | Der Nabu-Ortsverein Uetersen (Elbmarschen) ist regelmäßig auch in Kindergärten und Schulen zu Gast. Damit soll dem Naturschutz so früh wie möglich zu seinem Recht verholfen werden. Kinder sind nicht nur neugierig, sondern verstehen auch mehr, als ihnen manch Erwachsener zuerkennen mag. Das wurde am Dienstag (31. Mai) deutlich, als drei Vorstandsmitgli...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.