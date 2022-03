Feuerwehreinsatz : Flächenbrand am Moorreger Regenrückhaltebecken

Aus bislang ungeklärter Ursache hat am Sonntag (13. März) eine Fläche von 50 Quadratmetern am Moorreger Regenrückhaltebecken gebrannt. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte ein Ausbreiten des Feuers.

Moorrege | Mit einem C-Rohr und dem Inhalt eines Löschwassertanks ihres Fahrzeugs bekämpften die Moorreger Feuerwehrleute am vergangenen Sonntag (13. März) ein Feuer am Regenrückhaltebecken, Heidreger Ring. Dort stand eine Fläche von etwa 50 Quadratmetern in Flammen. Schnelles Löschen verhinderte Ausbreitung Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehrkräft...

