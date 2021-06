Training für den Beckenboden : Wieder fit werden nach der Geburt: Kurse bei der Familienbildung Uetersen

Und auch Delfi ist bei der evangelischen Einrichtung im Angebot. Alle Kurse beginnen im August und finden im Albert-Schweitzer-Haus an der E.-L.-Meynstraße in Uetersen statt.

Uetersen | Die evangelische Familienbildungsstätte in Uetersen bietet wieder einen Rückbildungskursus für Mütter an, die vor etwa zwei Monaten entbunden haben. Er beginnt am Donnerstag (5. August) um 9 Uhr im Albert-Schweitzer-Haus an der E.-L.-Meyn-Straße. Kursusleiterin ist Eila Köhler. Die acht Termine im Wochenrhythmus kosten 52 Euro. Ebenfalls im Albert-...

