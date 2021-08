„Schön verwelkt“ in Uetersen : Künstler kommt zur Finissage der Sonderausstellung in Langes Tannen

Im Anschluss an die Finissage am 22. August wird die Ausstellung mit Fotografien abgebaut. Bis dahin ist sie noch mittwochs, sonnabends und sonntags zu sehen. Fotograf Walter Schels ist am Abschlusstag anwesend.

Uetersen | Derzeit und weiterhin bis Sonntag (22. August) ist im Museum Langes Tannen in Uetersen die Sonderausstellung „Schön verwelkt“ zu sehen. Dabei handelt es sich um Fotografien von Walter Schels. Museumsleiterin Ute Harms hat im Gespräch mit shz.de erklärt, dass die Ausstellung gut besucht werde. Werke von Schels befinden sich sowohl in der Museumsscheune...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.