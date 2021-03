Brennende Müllcontainer : Uetersenser Feuerwehr verhindert Wohngebäude-Schaden am Großen Sand

Per Schnellangriff wurde das Feuer zügig gelöscht. Die Polizei sucht Hinweisgeber wegen möglicher Brandstiftung.

26. März 2021, 12:21 Uhr

Uetersen | Es war eine unchristliche Zeit, als am frühen Freitagmorgen (26. März) die Alarmwecker Uetersener Feuerwehrleute piepten. Gegen 3.45 Uhr war der Leitstelle in Elmshorn ein Müllcontainerbrand am Großen Sand/Ecke Sandweg in Uetersen (Kreis Pinneberg) gemeldet worden, unweit eines Wohngebäudes. Die Lage bestätigte sich beim Eintreffen der Polizei. Wenige Minuten später war auch ein Löschfahrzeug der Wehr vor Ort.

Ein Gebäudeschaden konnte verhindert werden

Per Schnellangriff wurden die Flammen, welche auf das Kunststoffgeflecht eines Metallgitterzauns übergegriffen hatten, binnen weniger Sekunden erstickt. Ein Gebäudeschaden ist nicht entstanden. Es wird jedoch wegen erfolgter Sachbeschädigung ermittelt, somit wird ein Fremdverschulden als mögliche Brandursache eingeschlossen.

Im Einsatz waren zirka zehn Feuerwehrleute. Einsatzleiter war Uetersens stellvertretender Wehrführer Frank Girnus.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber können sich mit der Polizei in Uetersen unter Telefon (04101) 2020 in Verbindung setzen.