Feuerwehr Tornesch im Einsatz : Alarm bei HellermannTyton – verbranntes Toastbrot im Awo-Heim

Zwei Einsätze direkt nacheinander galt es für die Freiwillige Feuerwehr Tornesch am Montagmorgen (11. April) abzuarbeiten. Am Großen Moorweg und im Stadtzentrum galt es, die Brandmeldeanlage zu überprüfen.

Tornesch | Der Start in die Woche begann für einige Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Tornesch am Montagmorgen (11. April) früh mit einem Einsatz: Um 5.49 Uhr hatte die Brandmeldeanlage des Unternehmens HellermannTyton am Großen Moorweg ausgelöst. Wie Wehrsprecher Ralf Diedrichsen berichtete, handelte es sich dabei jedoch um einen Fehlalarm. „Vor Ort war w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.