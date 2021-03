Tornesch : Auto verriegelt: Feuerwehr befreit Kleinkind auf Edeka-Parkplatz

Eine Mutter kam in der Esinger Straße nicht mehr in ihr Auto. Ein Kamerad aus einer benachbarten Werkstatt konnte helfen.

Tornesch | Schreck für eine junge Mutter, die am Mittwoch (31. März) auf dem Edeka-Parkplatz an der Esinger Straße in Tornesch (Kreis Pinneberg) nicht mehr in ihren Volkswagen kam, aber noch ihr Kleinkind in einem Kindersitz hatte. Gegen 16.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, um technische Hilfe zu leisten und das Auto zu öffnen. Zwölf Kameraden der Feuerwehr ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.