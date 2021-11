Nach technischem Defekt : Feuerwehr Moorrege legt vollgelaufenen Keller am Dünenweg trocken

Knapp 30 Zentimeter hoch stand das Wasser in einem etwa 60 Quadratmeter großen Keller am Dünenweg in Moorrege. Die Feuerwehrleute setzten zwei Tauchpumpen ein.

Moorrege | Nicht Feuer, sondern Wasser hat die Freiwillige Feuerwehr Moorrege am frühen Dienstagmorgen (2. November) am Dünenweg bekämpft: Dort stand der Keller eines Wohnhauses unter Wasser. Das hat Wehrsprecher Christian Woßnik mitgeteilt. Defekt an Heizungsanlage Kurz vor 5 Uhr war die Nacht für die Kameraden beendet, als die Alarmierung einging. Knapp ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.