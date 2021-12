Rutschgefahr : Feuerwehr Moorrege beseitigt 600 Meter lange Ölspur

Eine defekte Hydraulikleitung an einem Auto, das den Glinder Weg passiert hatte, hat für den rutschigen Ölfilm auf der Straße gesorgt. Die Feuerwehr streute die Gefahrenstelle mit Bindemittel ab.

Moorrege | Ihren 40. Einsatz in diesem Jahr bescherte der Freiwilligen Feuerwehr Moorrege am Mittwoch (15. Dezember) eine Ölspur im Glinder Weg. Sie war knapp 600 Meter lang und erstreckte sich von der Pinneberger Chaussee bis hinter den Kurvenbereich in der Straße. Das hat Wehrsprecher Christian Woßnik mitgeteilt. Defekte Hydraulikleitung sorgt für Ölspur ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.