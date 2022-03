Feuerwehr Moorrege : Nach 23 Jahren: Wehrführer Sven Heitmann hört auf – Heiko Bolt übernimmt

Seit 1999 steht Sven Heitmann an der Spitze der Moorreger Feuerwehr. Damit ist er einer der dienstältesten Wehrführer im Kreis Pinneberg.

Moorrege | Seit 1999 war er Feuerwehrchef in Moorrege, nun macht er Platz für frischen Wind: Sven Heitmann gibt nach 23 Jahren und damit vier Wahlperioden das Amt des Wehrführers auf. Sein Nachfolger wird Heiko Bolt, er wurde am Freitag (25. Februar) von den Moorreger Kameraden gewählt. Bis „der Neue“ am 23. März offiziell von der Gemeindevertretung ernannt wird...

