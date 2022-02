Jahresausblick in Neuendeich : Feuerwache und Dörpshus: Das plant Bürgermeister Reinhard Pliquet

In Neuendeich hat das digitale Zeitalter begonnen, die Kita ist erweitert und auch an das Klima wird längst gedacht. Das Ortsentwicklungskonzept wird die kleine Gemeinde in diesem Jahr maßgeblich beschäftigen.

Neuendeich | Klimaneutralität und Digitalisierung voran bringen, öffentliche Mobilitätsangebote verbessern, mehr Wohnraum und Kinderbetreuungsplätze schaffen und schließlich immer noch mit der Corona-Pandemie fertig werden. Das sind die aktuellen Aufgaben, die auch die kleinsten Gemeinden herausfordern. Neuendeichs Bürgermeister Reinhard Pliquet (SPD) berichtet im...

