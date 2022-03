Einsatz am Lindenweg : „Feueralarm“ in Heidgraben: Die Einsatzkräfte üben den Ernstfall

Dafür übt auch die Freiwillige Feuerwehr Heidgraben regelmäßig: Am Freitagabend wurde Sirenenalarm ausgelöst, ein Menschenleben war am Lindenweg in Gefahr. Dass es sich um eine Übung handelte, wurde nicht sofort bemerkt.

Heidgraben | Feueralarm in Heidgraben: Gegen 19.20 Uhr heulten am Freitag (4. März) die Sirenen. Gemeldet wurde ein Wohnungs- beziehungsweise Zimmerbrand am Lindenweg. Die Kameraden eilten zu ihren Fahrzeugen an der Uetersener Straße, denn ihnen war auch gemeldet worden, dass sich eine Bewohnerin noch in dem brennenden Gebäude aufhalten sollte. Die Rettung der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.