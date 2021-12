Brandschutzerziehung : Moorreger Feuerwehr schult Kinder der DRK-Kita

Fünf Tage haben die Kinder des DRK-Kinderhauses von den Kameraden der Moorreger Feuerwehr gelernt, wie sie sich im Ernstfall verhalten müssen. Der Wehrsprecher erklärt, warum Brandschutzerziehung in Kitas wichtig ist.

Moorrege | Um Punkt 9.45 Uhr schrillten im DRK-Kinderhaus in Moorrege die Alarmglocken – Feuer! Doch gebrannt hat es in der Kita an der Klinkerstraße nicht wirklich, der Alarm wurde zu Übungszwecken ausgelöst. Denn damit sollten die Kinder vertiefen, was sie zuvor in der Brandschutzerziehung von den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Moorrege gelernt hatten. ...

