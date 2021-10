Langes Tannen : Feuer zerstört Scheune: Trauer und Fassungslosigkeit bei Uetersener Museum

In der Nacht zu Montag hat ein Großfeuer in der Museumsscheune gewütet. Der Ausstellungsraum ist völlig zerstört. Am Tag danach herrscht in Langes Tannen Fassungslosigkeit. Denn die Scheune hat schon mal gebrannt.

Uetersen | Das Idyll von Langes Tannen in Uetersen ist am Montag (11. Oktober) getrübt. Ein Großfeuer hat am Sonntagabend (10. Oktober) die historische Museumsscheune zerstört. Das Gebäude, das als Ausstellungsraum fungierte, ist ausgebrannt, der Dachstuhl eingestürzt. Bis zu 150 Helfer aus sechs freiwilligen Feuerwehren der Umgebung kämpften mehrere Stunden geg...

