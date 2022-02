Schrottimmobilie in Uetersen : Fenster fallen zu Boden: Ordnungsamt sperrt Durchgang zur Parkstraße

Der Durchgang zwischen Park- und Marktstraße in Uetersen kann zurzeit nicht genutzt werden. Es hatten sich Gebäudeteile in der Marktstraße 35 gelöst und waren zu Boden gefallen.

Uetersen | Sturmtief Nadia hatte am 29. und 30. Januar nicht nur für heftige Verwirbelungen gesorgt, sondern auch zahlreiche Schäden verursacht. Auch im Kreis Pinneberg und damit ebenfalls in Uetersen. Unter anderem habe der Sturm an den Fenstern der von der Stadt so eingestuften Schrottimmobilie in der Marktstraße 35 gerüttelt, sodass einige von ihnen herausgeb...

