Angebote für junge Familien : Familienbildung Wedel startet auch wieder mit Kursen in Moorrege

Das Babycafé, kunterbunte Vormittage für Kinder ab einem Jahr und ein Online-Abend für Eltern zum Thema Medienkompetenz. Ab dem 10. August gibt es wieder einige Angebote vor Ort.

Moorrege | In Kooperation mit der Kirchengemeinde Moorrege startet nach der Corona-Pause die Familienbildung Wedel wieder mit ihren Angeboten für junge Familien aus Moorrege und dem Umland. So öffnet am Dienstag, 10. August, das Babycafé. Allerdings vorerst als Outdoor-Treffen auf dem Gelände der Kirchengemeinde in der Kirchenstraße 52. Die Teilnahme ist gebü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.