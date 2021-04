„Vereinsheim-Aktion“ aus Kiel : Famila verkauft Bier für Fußballer von Rasensport Uetersen

Die Uetersener nehmen Teil an einer Aktion von „Lillebräu“. Aus dem Kreis sind noch vier weitere Klubs involviert.

Uetersen | Bier und Fußball gehören für zahlreiche Anhänger des runden Leders, aber auch für viele Spieler und Funktionäre zusammen. Gut sichtbar wird diese Symbiose seit Montag (26. April) in Uetersen: Im Famila-Warenhaus am Großen Sand gibt es nämlich nun vier Monate lang „Vereinsbier“ von Rasensport Uetersen zu kaufen – und von jedem verkauften Bier gehen 50 C...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.