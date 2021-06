Rauchmelder piepte stundenlang : Falschparker und Fehlalarm: Feuerwehr Tornesch rückt vergeblich aus

Als die ehrenamtlichen Retter zum Buchenweg gerufen worden, behinderten zunächst Falschparker die Anfahrt. Und an der Einsatzstelle gab dann schnell die Polizei Entwarnung.

Tornesch | Dieser Einsatz strapazierte die Nerven der Tornescher Feuerwehrleute: Sie wurden am Sonnabend (19. Juni) gerufen, weil am Buchenweg in Tornesch (Kreis Pinneberg) ein Rauchwarnmelder gepiept hat. Wie sich vor Ort herausstellte, bestand keine Gefahr. Außerdem wurde ein Feuerwehrfahrzeug auf der Anfahrt von falsch parkenden Autos behindert, teilte Wehrsp...

