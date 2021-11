Trickbetrüger erbeuten Schmuck : Falscher Handwerker: Uetersener Rentnerin wird arglos zum Opfer

Schmuck in noch unbekannter Höhe erbeuteten Trickbetrüger bei einer 80 Jahre alten Dame aus Uetersen. Diese ließ am Montag (15. November) einen vermeintlichen Handwerker in ihre Wohnung. Die Polizei sucht Zeugen.

Uetersen | Eine 80 Jahre alte Rentnerin ist am Montag (15. November) in ihrer Wohnung am Tornescher Weg in Uetersen (Kreis Pinneberg) das Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Erbeutet wurde Schmuck in noch unbekannter Höhe. Die Polizei sucht Zeugen. Das hat Polizei-Pressesprecherin Sandra Firsching mitgeteilt. Vorwand war ein vermeintlicher Wasserrohrbruch ...

