Überhöhte Geschwindigkeit : Fahranfänger verursacht am Sonntagmorgen in Haseldorf einen Verkehrsunfall

Das ist so richtig schief gelaufen. Ein 20 Jahre alter Autofahrer hat am Sonntagmorgen in Haseldorf seinen Ford Fiesta bei einem selbst verschuldeten Verkehrsunfall zerstört. Zum Glück blieb der Fahranfänger unverletzt.

Haseldorf | Bei einem Verkehrsunfall hat ein 20 Jahre alter Autofahrer am frühen Sonntagmorgen (24. Oktober) in Haseldorf (Kreis Pinneberg) einen Totalschaden verursacht. Außerdem beschädigte sein Ford Fiesta (Baujahr 2020) die Außenmauer sowie die Eingangstür eines Gebäudes. Der Unfall ereignete sich auf der Straße Scholenfleth. Verletzt wurde der Fahranfänger n...

