Baupläne an der Kleinen Twiete : FDP Uetersen: Bürgerentscheid ist gut für die Demokratie

Die Uetersener FDP hat gegenüber shz.de deutlich gemacht, weiterhin für die Bebauung der derzeit landwirtschaftlich genutzten Wiese an der Kleinen Twiete zu sein. Dem Bürgerentscheid sieht die FDP gelassen entgegen.

Uetersen | Die Liberalen aus der Rosenstadt haben sich endgültig festgelegt: Sie bleiben bei ihrem Ja und damit bei ihrem Beschluss, erfolgt am 3. August 2021 im Uetersen Bauausschuss, die derzeit landwirtschaftlich genutzte Wiese an der Kleinen Twiete auf Antrag des Bauunternehmens Bonava in ein Wohngebiet umzuwandeln. Insofern spricht sich die FDP auch für die...

