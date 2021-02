Fußball-Landesliga : Sommer-Zugang: Rasensport Uetersen holt Jesse Schmahl

Der in Moorrege lebende Verteidiger kommt zur nächsten Saison aus dem A-Jugend-Regionalliga-Team des Eimsbütteler TV.

Uetersen | Ein Tor in Form eines verwandelten Foulelfmeters steuerte Jesse Schmahl am 26. Januar 2020 bei, so dass die A-Jugend-Fußballer des FC Union Tornesch ihr Testspiel gegen Rasensport Uetersen mit 4:2 gewannen. Ab dem Sommer wird Schmahl dafür sorgen, dass ...

