Erneuerbare Energien : Sollen in Tornesch Solarparks auf freien Flächen gebaut werden?

Ziel der Landesregierung ist es, Photovoltaik-Anlagen in Schleswig-Holstein auszubauen. Bei den Standorten sind die Kommunen gefragt. Jetzt soll die Tornescher Politik entscheiden, ob sie Solarparks in der Stadt will.

Tornesch | Wer auf der Autobahn seinen Blick nach...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.