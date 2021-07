Eisenbahnfreunde in Uetersen : Doppelstockwagen ungeeignet: Verein möchte jetzt zwei Mittelwagen kaufen

Die Eisenbahnfreunde müssen ihre Vereinsräume verlassen, weil die Kreisverkehrsgesellschaft diese selbst benötigt. Die Stadt half den Eisenbahnern bei der Alternativsuche mit 35.000 Euro und musste jetzt noch einmal ran.

Uetersen | 150 Jahre Uetersen Eisenbahn. An diesen Geburtstag möchten die Eisenbahnfreunde Uetersen-Tornesch im Herbst dieses Jahres erinnern. Das sagte Rainer Cord, Vorsitzender der Uetersener Eisenbahnfreunde, gegenüber shz.de. Die Aktiengesellschaft war 1871 gegründet worden. „1996 haben wir an den 125. Geburtstag erinnert, so wollen wir auch dieses Jubiläum ...

