Vater auf Balkon ausgesperrt : Einsatz: Feuerwehr Tornesch rettet Kleinkind aus Wohnung

Das Kind, was sich noch in der Wohnung in der Von-Helms-Straße befand, war noch zu jung, um seinem Vater die Balkontür wieder zu öffnen.

Tornesch | Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Tornesch (Kreis Pinneberg): Die Einsatzkräfte haben am Mittwochnachmittag (27. Juli) einem verzweifelten Vater geholfen, wieder in seine Wohnung zu gelangen. Wie Wehrsprecher Ralf Diedrichsen mitgeteilt hat, hatte sich der Mann aus seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Von-Helms-Straße ausgesperrt. Weil ...

