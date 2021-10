Acht Kindergärten betroffen : Einbruchserie in Kitas im Kreis Pinneberg: Polizei nimmt zwei Männer fest

Nach einem Einbruchsversuch in eine Kita in Moorrege haben Polizeibeamte zwei junge Männer gefasst, die in Verdacht stehen, in den vergangenen Wochen in sieben Kindergärten im Kreis Pinneberg eingebrochen zu sein.

Moorrege | Die Polizei hat am Dienstag (19. Oktober) in Moorrege zwei junge Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, hinter einer Einbruchserie in Kindertagesstätten im Kreis Pinneberg zu stecken. Wie Lars Brockmann, Pressesprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg, mitgeteilt hat, wurden die Tatverdächtigen bei einem Einbruchsversuch in die Moorreger DRK-Ki...

