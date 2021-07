Einbruch in Einfamilienhaus : Unbekannte stehlen Schmuck im Heidgrabener Erlengrund

Die Tat ereignete sich am Mittwoch (14. Juli) zwischen 8.15 und 18.50 Uhr. Der Wert des gestohlenen Schmucks ist noch unbekannt.

von Susi Große

15. Juli 2021, 14:29 Uhr

Heidgraben | Unbekannte sind am Mittwoch (14. Juli) in Heidgraben (Kreis Pinneberg) in ein Einfamilienhaus eingebrochen und haben Schmuck gestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen. Das teilte Sandra Firsching, Pressesprecherin der Polizeidirektion Bad Segeberg, mit.

Demnach ereignete sich die Tat in der Straße Erlengrund. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen drangen Unbekannte in der Zeit zwischen 8.15 und 18.50 Uhr in das Haus ein und entwendeten Schmuck in noch unbekannter Höhe.

Ermittler erbitten Zeugenhinweise

Das Sachgebiet 4 der Kriminalinspektion Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes bemerkt haben. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer (04101) 2020 oder per E-Mail entgegen.