„Spaziergänge“ im Kreis Pinneberg : Ehemalige CDU-Ratsfrau meldet Corona-Demo in Uetersen an

Seit Wochen wird auch im Kreis Pinneberg montags gegen die Corona-Politik und eine mögliche Impfpflicht protestiert. Angemeldet wurde bislang keine Versammlung. Das hat sich nun geändert.

Kreis Pinneberg | Zum ersten Mal ist im Kreis Pinneberg eine Demonstration gegen die Corona-Politik offiziell angemeldet worden. Wie die unabhängige Uetersener Ratsfrau Anne Lamsbach mitteilte, will sie bei der Versammlung am Montag (17. Januar) in der Rosenstadt zudem die Versammlungsleitung übernehmen. Der Kreis bestätigte auf Nachfrage, dass für Montag eine Versamml...

