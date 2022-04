Bauprojekt in Uetersen : Nabu äußert Dioxinverdacht: Wiese an der Kleinen Twiete verseucht?

Anwohner und der Nabu äußern den Verdacht, dass die zur Bebauung anstehende Wiese an der Kleinen Twiete dioxinverseucht sein könnte. Sie fragen sich, ob Bonava dort bauen darf. Der Kreis hat dazu eine klare Meinung.

Uetersen | Etwa 36 Grundstücke sind aufgrund des Vorkommens von Papierschlämmen der Feldmühle Uetersen wissentlich seit Jahrzehnten mit Dioxinen und Furanen belastet. Diese Grundstücke im Bereich der Uetersener Straßen Am Eichholz, Esinger Steinweg und Wiesengrund grenzen zum Teil unmittelbar an die derzeit noch landwirtschaftlich genutzte Wiese an der Kleinen T...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.