Krippenspiel auf YouTube : Kinder der Erlöserkirche Uetersen führen Weihnachtsstück auf

Die Coronakrise zwingt auch die Kirche zum Handeln. So kann das beliebte Krippenspiel in diesem Jahr nicht nur live auf der Bühne verfolgt werden, sondern auch in digitaler Form. Veröffentlicht wird es am Heiligen Abend.

Uetersen | Dieses Jahr gibt es neben dem analogen auch ein digitales Krippenspiel der evangelisch-lutherischen Erlöserkirchengemeinde Uetersen am Ossenpadd. Das Drehbuch wurde im Sommer geschrieben, die Kinder proben seit Herbst regelmäßig und nun ist das Krippenspiel endlich abgedreht und geschnitten worden. Fachliche Hilfestellung gab der in Uetersen lebende p...

