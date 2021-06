Uetersen : Versammlungen nach Gottesdiensten: Kirchengemeinden planen Fusion

Kräfte bündeln, um die Zukunft gestalten zu können – das ist die Begründung für die Fusionsgespräche, die an beiden evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden in Uetersen geführt werden. Am Sonntag geht's ans Eingemachte.

Uetersen | Die beiden evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden in Uetersen, Am Kloster und Erlöser, sollen miteinander verschmelzen. So ist der Wunsch beider Kirchengemeinderäte (KGR). Die Fusion soll zum 1. Januar 2022 erfolgen. Ein bindender Beschluss soll Ende Juni von beiden KGR gefasst werden. Zuvor jedoch werden abschließend noch einmal beide Gemeinden...

