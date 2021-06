Seit Dienstag vermisst : Wer hat die 14-Jährige Gina Maria Fares aus Uetersen gesehen?

Die Schülerin aus der Rosenstadt wurde zuletzt in Uelzen gesehen. Möglicherweise ist sie von dort nach Kassel gefahren.

von Klaus Plath

25. Juni 2021, 18:19 Uhr

Uetersen | Die Polizei hat shz.de gegenüber mitgeteilt, dass die 14 Jahre alte Gina Maria Fares seit Dienstag (22. Juni) vermisst wird. Gina Maria soll sich zunächst in Hamburg bei einer Freundin aufgehalten haben.

Qualle: Polizeidirektion Bad Segeberg

Ermittlungen von Freitag (25. Juni) hätten ergeben, dass sich die Vermisste in der vergangenen Nacht gegen 3 Uhr am Bahnhof in Uelzen befunden habe, hat Christian Hesse, Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg, shz.de gegenüber mitgeteilt.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen

Möglicherweise sei die Schülerin von dort aus in die Region Kassel weitergereist. Die 14-jährige Vermisste, deren geschätztes Alter bei etwa 17 Jahren liegt, ist zirka 1,70 Meter groß, hat braun-rote schulterlange Haare und eine schlanke Statur. Hinweise über die Bekleidung von Gina Maria liegen der Polizei nicht vor.

Bisherige Fahndungsmaßnahmen haben nicht zum Erfolg geführt. Aus diesem Grunde wendet sich die Polizei mit dieser Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung und bittet um Hinweise auf den Verbleib von Gina Maria. Solche werden von der Kriminalpolizei in Pinneberg unter Telefon (04101) 2020 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.