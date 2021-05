Tornesch : Sturmtief entwurzelt Birke: Feuerwehr-Einsatz im Kummerfelder Weg

Die 20 Meter hohe Birke hatte sich in der Krone eines anderen Baums verfangen und drohte auf die Straße zu stürzen.

Tornesch | Die Feuerwehr Tornesch (Kreis Pinneberg) musste am Mittwoch (5. Mai) an den Kummerfelder Weg ausrücken. Sturmtief Eugen hatte eine große Birke entwurzelt. Sie hatte sich mit ihrer Krone in einem weiteren Baum verfangen. Die Gefahr, dass sie zur Erde kracht und dabei auf die Straße fällt, war jederzeit gegeben. Dann wären Menschenleben in großer Gefahr...

