Schülerin ist wieder da : 14-jährige Uetersenerin wurde am Sonnabend in Kassel entdeckt

Bisherige Fahndungsmaßnahmen hatten nicht zum Erfolg geführt. Aus diesem Grunde hat sich die Polizei mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung gewandt und um Hinweise auf den Verbleib gebeten.

Uetersen | Die 14 Jahre alte Schülerin aus Uetersen, die am Freitag (25. Juni) als vermisst gemeldet wurde, ist nach Informationen von shz.de wieder aufgetaucht und befindet sich in Sicherheit. Die Jugendliche war bereits am Dienstag (22. Juni) ausgerissen und seither gesucht worden. Zuletzt in Uelzen gesehen Da es auch am Freitag noch keine Spur von ihr g...

