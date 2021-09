Regenrückhaltebecken Ohrtbrook : Uetersen/Tornesch: Der Zaun wurde an sechs Stellen zerstört

Wie lange soll dieses Katz-und-Maus-Spiel noch gehen? Im Frühjahr wurde das Regenrückhaltebecken am Ohrtbrookgraben eingezäunt. Immer wieder wurde es seitdem beschädigt. Jetzt erneut – diesmal gleich an sechs Stellen.

Uetersen/Tornesch | Es ist schon wieder passiert. Die Umzäunung des Regenrückhaltebeckens am Ohrtbrookgraben ist ein weiteres Mal zerstört worden. Diesmal gleich an sechs Stellen. Shz.de ist von dem Vorfall am Sonnabend (4. September) unterrichtet worden. Der Zaun war erst Anfang dieses Jahres aus Sicherheitsgründen und weil es das Gesetz verlangt, eingezäunt. D...

