Fußball-Landesliga : Darum wechselt Alisa Rohlfing von Union Tornesch zum VfR Horst

Die Offensivspielerin erklärt ihren Transfer damit, dass sie sich im Torneum zuletzt nicht mehr wohlfühlte, und will zukünftig auch in der Leichtathletik wieder angreifen.

Tornesch/Horst | Mit vielen Talenten gesegnet ist Alisa Rohlfing. Die Fähigkeit, auf gehobenem Amateurniveau Fußball zu spielen, wird sie zukünftig nicht mehr bei den Kickerinnen des FC Union Tornesch in der Oberliga Hamburg, sondern eine Etage tiefer in der Landesliga Schleswig-Holstein beim VfR Horst zeigen. „Wir sind sehr stolz, dass wir eine Spielerin mit so hochk...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.