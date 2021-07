Serverarbeiten : Darum bleibt die Stadtbücherei Tornesch drei Tage geschlossen

Bereits ab Freitag (9. Juli) ist der Online-Katalog der Stadtbücherei ab 17 Uhr offline. Ab Montag sind dann auch vor Ort kurzfristig keine Ausleihe und Rückgabe von Medien möglich.

Tornesch | Die Stadtbücherei Tornesch und das ebenfalls in der Einrichtung an der Klaus-Groth-Straße 9 angesiedelte Kreismedienzentrum bleiben aufgrund von Serverarbeiten von Montag (12. Juli) bis einschließlich Mittwoch (14. Juli) geschlossen. Das teilt das Büchereiteam mit. Die Vorbereitungen für diese Arbeiten starten bereits am Freitag (9. Juli). Ab etwa ...

