Kampf gegen Corona : DRK stellt in Tornesch Impfangebot an Wochenenden auf die Beine

Ab sofort läuft im Pomm 91 jedes Wochenende eine Impfaktion gegen Covid-19, organisiert vom DRK Tornesch. Fünf Ärzte nehmen die Impfungen ehrenamtlich in Schichten vor. Überschüsse fließen in soziale Projekte vor Ort.

Tornesch | Bereits ab Sonnabend (15. Januar) wird bis auf weiteres jedes Wochenende in der Begegnungsstätte Pomm 91 in Tornesch gegen Covid-19 geimpft. Organisiert hat das der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Die Aktion läuft unter dem Schirm der in Tornesch praktizierenden Allgemeinmedizinerin Dr. Petra Gienow. Vier lokal bekannte, inzwischen beren...

